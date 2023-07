Sarno: la frazione Lavorate versa nel degrado, l'attacco Il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia: "Una situazione preoccupante"

"La frazione di Lavorate di Sarno versa nel degrado e nell’abbandono completo, una situazione preoccupante che richiede un'attenzione immediata, ma soprattutto interventi costanti e mirati. Assenza totale di manutenzione ordinaria e verde pubblico non curato è un segnale evidente di negligenza da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Canfora”. Così Domenico Crescenzo, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia e vice presidente dell'assise sarnese, denuncia lo stato d'abbandono in cui versa la popolosa frazione cittadina.



“La mancanza di manutenzione ordinaria ha conseguenze negative su diversi aspetti della vita nella frazione. Strade dissestate, scarsa attenzione del territorio e la mancanza di progettazione ha portato ad un deterioramento accelerato: buche, avvallamenti e l’annosa problematica degli allagamenti rappresentano un pericolo costante per i veicoli e i pedoni. Questa situazione richiede un intervento urgente per ripristinare la sicurezza dei cittadini. Per non parlare poi, della mancanza di manutenzione del verde pubblico e della piazza De Crescenzo inaugurata da qualche anno ma già versa in un degrado senza precedenti, nonostante le tante mie denunce in merito. Degrado complessivo dell'ambiente, assenza di potatura degli alberi, mancanza di pulizia delle aree verdi e la crescita incontrollata della vegetazione creano un ambiente poco sicuro e poco piacevole da vivere per i residenti, in particolare nel periodo estivo”.



Inoltre, Crescenzo continua sulla preoccupante mancanza di attenzione ai punti sensibili della frazione, in termini di sicurezza viaria. “È importante che l'amministrazione comunale prenda in considerazione le specifiche esigenze della zona, come attraversamenti pedonali sicuri, segnaletica adeguata e limiti di velocità appropriati. La mancanza di queste misure può mettere a rischio la vita delle persone e creare un ambiente non sicuro. Critico l'operato della maggioranza perché è responsabile del benessere e della sicurezza dei cittadini. È fondamentale che l'amministrazione comunale si assuma la responsabilità di mantenere adeguati standard di manutenzione e sicurezza per tutte le zone della città, compresa quella di Lavorate. Il completo abbandono e la mancanza di interventi tempestivi dimostrano una mancanza di attenzione e cura verso questa parte della città. La comunità di Lavorate merita rispetto e una gestione responsabile e attenta da parte dell'amministrazione comunale. Dopo dieci anni di amministrazione di centrosinistra nulla è stato fatto e progettato per sfruttare al meglio le tante risorse ambientali che offre la frazione, risolvere il problema degli allagamenti dei campi a ridosso del Rio Santa Marina. Rilanciare attraverso un vero e proprio progetto di recupero le antiche masserie. Un progetto di restyling di strade e marciapiedi. Dunque, amministrazione assente sotto tutti i punti di vista".