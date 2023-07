Via la posidonia dall'arenile di Agropoli, il sindaco: Promessa mantenuta "Restituiamo dopo circa un decennio la libera fruibilità in una delle spiagge più care ai cittadini"

"Una promessa mantenuta" annuncia soddisfatto il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi nel comunicare che sono state completate le operazioni di rimozione della posidonia presente sul tratto di spiaggia antistante via Kennedy, nell'area del Lido Azzurro.

Una buona notizia per i cittadini che recuperano così un tratto di litorale. Le operazioni di smaltimento si sono concluse con la re-immissione delle masse in ambiente marino.

Il commento del sindaco

"Restituiamo così, dopo circa un decennio, la libera fruibilità in una delle spiagge più care agli agropolesi e non solo. - scrive via social il primo cittadino - Un risultato importante, frutto di un lavoro corale, svolto nel rispetto delle prescrizioni inserite nella Legge Salvamare, effettuato in piena sintonia con l’ufficio territoriale della Capitaneria di Porto, guidato dal Comandante, Tenente di Vascello Alessio Manca e con il Responsabile dell’Area Demanio Marittimo Giuseppe Capozzolo. Lo avevamo promesso in campagna elettorale, lo abbiamo fatto! Un vivo ringraziamento all'assessore al Mare, Giuseppe Di Filippo per il proficuo impegno", conclude soddisfatto la fascia tricolore.