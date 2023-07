Sicurezza urbana ad Agropoli: più videocamere, nuovo Comando e Commissariato Il bilancio dei progetti e attività dopo un anno di mandato dell'amministrazione Mutalipassi

Si è tenuta questa mattina presso l’Aula Consiliare del Comune di Agropoli la conferenza stampa sul tema della sicurezza urbana. E’ stata occasione di parlare di quanto messo in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, durante il primo anno di mandato.

Erano presenti: il sindaco Roberto Mutalipassi, l'assessore al PNRR, Sviluppo Economico e Visione territoriale Emidio Cianciola, il funzionario comunale dell'area Urbanistica nonché Rup di entrambi i progetti, arch. Gaetano Cerminara; il comandante della Polizia municipale, magg. Antonio Rinaldi.

Più videocamere, nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri e Commissariato di Polizia

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’importanza di due progettualità che si stanno portando avanti riguardanti il Commissariato di Polizia di Stato e la nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri. Per entrambe saranno a breve approvati i progetti esecutivi e quindi si potrà andare a gara, essendo già disponibili i fondi utili, a seguito di richiesta di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il progetto per il Commissariato prevede una spesa di 2,5 milioni di euro. La struttura verrà costruita su un lotto di terreno di 3.100 mq su due livelli, di 1.600 mq complessivi. Ospiterà 40 agenti e nascerà nei pressi di via Fiamme gialle, a pochi passi dalla nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda la nuova sede della Compagnia Carabinieri, sarà realizzata nei pressi della Via del Mare. Comprenderà due corpi di fabbrica, con zona operativa e alloggi per i militari. Questi i dati in sintesi: 1.100 mq di zona operativa, 225 mq di zona servizi, 130 mq di zona logistica, 160 mq di camerate, 600 mq di alloggi. L’investimento complessivo è pari a 5 milioni di euro.

Il lavoro dell’Amministrazione è stato incentrato anche sul reperimento dei fondi utili all’implementazione della videosorveglianza. E’ notizia recente l’ok da parte del Ministero dell’Interno al progetto che prevede l’installazione di 36 nuove telecamere, di cui 17 con lettura targhe e altre 19 di contesto e sicurezza, utili a svolgere attività di controllo del territorio e di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Si aggiungono alle 12 (quattro a lettura targa e otto di contesto) relative al progetto “videosorveglianza partecipata”. E’ stato inoltre manutenuto il sistema di videosorveglianza esistente, obsoleto e in buona parte disattivo.

Infine, è stato potenziato l’orario di lavoro della Polizia municipale, con i turni di lavoro che sono passati a tre, rispetto ai due precedenti. Sono stati riempiti dei vuoti orari che esistevano in precedenza, estendendo l’orario serale fino all’una e non più a mezzanotte, tutti i giorni nel periodo estivo e non solo nei weekend, come accadeva in passato.

Le voci dell'amministrazione

«Perseguiamo con forza – ha affermato il sindaco Roberto Mutalipassi - quanto promesso ai cittadini, dimostrando con i fatti che la sicurezza per noi è tra le priorità della nostra azione amministrativa. A breve potremo dare il via alla realizzazione di due presidi di sicurezza, uno dei quali rappresenta una novità per questo territorio, la Polizia di Stato, che andrà ad incrementare la percezione di sicurezza in città; l’altro, il Comando Compagnia dell’Arma che rappresenta il primo riferimento in tal senso, che potrà contare su una nuova sede dignitosa e più spaziosa rispetto all’attuale. Come Amministrazione stiamo puntando molto anche sulla videosorveglianza, ampliando la rete di occhi elettronici presenti, che verrà ulteriormente incrementata con altre 20 telecamere, che derivano da un progetto unionale. Non da meno è il potenziamento dell’orario della polizia locale, con una migliore distribuzione oraria e presenza fino all’una di notte in strada».

«In un anno di lavoro – dichiara l’assessore Emidio Cianciola – sono stati fatti degli sforzi notevoli, portando avanti due opere strategiche per la comunità, Commissariato e la nuova sede dell’Arma, il cui iter è in via di ultimazione. E’ forte l’interesse per la sicurezza urbana, che è tra i punti principali del nostro mandato. Attenzione dimostrata anche con la videosorveglianza, che diventa sempre più capillare, grazie alle diverse progettualità messe in campo; il potenziamento della presenza dei vigili urbani sul territorio, anche in orario serale e notturno. Azioni che per la maggioranza dei casi, porteranno risultati nel medio termine, ma per arrivare ad un risultato più completo c’è da lavorare sull’educazione civica. Scuola, famiglia e istituzioni insieme devono sforzarsi di migliorare l’aspetto socio – culturale, in modo da evitare che laddove questo manchi, si manifestino fenomeni di micro-criminalità».

Il funzionario dell’Area Urbanistica, Gaetano Cerminara, ha presentato i progetti relativi ai due presidi di sicurezza, del quale è Responsabile Unico del Procedimento, evidenziandone le caratteristiche e le peculiarità. «Entro fine luglio – ha riferito – la giunta potrà approvare il progetto esecutivo del Commissariato; a settembre invece potrà dare l’ok per la nuova location dell’Arma. Entrambi progetti importanti, i cui lavori potranno partire entro l’anno in corso».

E’ intervenuto infine il comandante della Polizia municipale, magg. Antonio Rinaldi, che ha sottolineato l’impegno del Comando nel controllo e monitoraggio del territorio.

«In questi pochi mesi – ha sottolineato - ci siamo concentrati sul potenziamento della videosorveglianza con due progetti finanziati su due presentati, uno per il Comune di Agropoli e l’altro per l’Unione Comuni Paestum Alto Cilento, rientranti nei Patti di sicurezza urbana siglati con la Prefettura. Abbiamo investito sulla prevenzione degli incidenti stradali, migliorando la sicurezza stradale, con l’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati che hanno azzerato gli incidenti, laddove sono presenti. Abbiamo potenziato il servizio prestato dal Comando, inserendo un terzo turno; munito il Corpo di etilometro e droga test, dotandolo anche di nuovi veicoli, oltre che di armi, per coloro che non ne erano in possesso. I prossimi due step – ha concluso - saranno: dotare il Comando di una sede più idonea e il potenziamento del Corpo, cosa in parte già concretizzata».