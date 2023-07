Insediato il nuovo consiglio comunale a Scafati, il sindaco: "C'è tanto da fare" Parla il primo cittadino: "Non sono un mago ma metterò in campo grande passione"

Si è tenuta ieri, nella Sala Consiliare della Biblioteca comunale 'Francesco Morlicchio', la prima seduta di Consiglio comunale dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti. L'Assise, presieduta dal consigliere anziano Fiorina Longobardi, si è aperta con la convalida degli eletti e, successivamente, con il giuramento sulla Costituzione italiana del neo eletto primo cittadino. Si è proceduto poi alla votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio comunale. Nessun candidato ha ottenuto, a scrutinio effettuato, la maggioranza prevista dallo statuto. Il Sindaco Aliberti ha inoltre comunicato all'Assise la nomina dei componenti della Giunta comunale e, successivamente, presentato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Parla il primo cittadino

“C'è tanto da fare - ha dichiarato il Sindaco Aliberti - Non sono un mago ma metterò in campo, insieme alla mia maggioranza, grande passione. Lavoreremo nell'interesse della città, cosa che speriamo faccia anche la minoranza, ognuno con il ruolo che è chiamato ad esercitare. Dal nostro canto saremo aperti alle proposte che andranno nella direzione dei cittadini e che favoriranno Scafati. Partiremo dalla riorganizzazione della macchina comunale, argomento fondamentale insieme al bilancio, per il quale prevediamo di portare una variazione in Consiglio a fine mese che ci consenta di avviare attività che possano rivitalizzare la città, offrire servizi, rafforzare le politiche sociali, avviare un'opera di rinascita di Scafati che passi anche attraverso l'accelerazione della realizzazione delle opere dei fondi europei, la cultura, lo sport e i grandi eventi”.

Il Consiglio comunale ha poi eletto i componenti, effettivi e supplenti, della Commissione elettorale comunale, come di seguito riportato: Componenti effettivi: Luisa Destobbeleer, Giuseppina D'Ambrosio (Maggioranza) e Michelangelo Ambrunzo (Minoranza).

Componenti supplenti: Antonietta Marra, Assunta Barone (Maggioranza) e Ignazio Tafuro (Minoranza).