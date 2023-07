Ambulanza bloccata da tavolini, il sindaco di Vietri: Lotta all'inciviltà "Con gli scostumati ci vuole il pugno duro", le parole del primo cittadino

Ambulanza bloccata da sedie e tavolini: pugno duro del sindaco De Simone contro l'inciviltà. Ha in poco tempo fatto il giro del web quando accaduto nella serata di mercoledì 12 luglio a Vietri sul Mare.

Come mostrano le immagini riprese da un cittadino, un’ambulanza, mentre stava facendo un intervento di trasporto di un ragazzo di 12 anni con gamba fratturata, ha dovuto compiere una faticosa manovra in retromarcia quando sedie e tavolini dei ristoranti lungo Corso Umberto I hanno ostacolato ed interrotto il suo tragitto.

In merito a quanto accaduto arrivano ora i provvedimenti dell'amministrazione comunale.

"Con gli scostumati ci vuole il pugno duro", dice il sindaco De Simone in un video pubblicato via social. "La maleducazione e la mancanza di civiltà va combattuta con il pungo duro...concedere spazi per poter lavorare non significa poter strafare senza rispettare le regole, peraltro, già esistenti".

Una dura ed importante replica del primo cittadino che annuncia: "Importanti provvedimenti saranno già presi nel prossimo consiglio comunale del 17 luglio. Vietri ha bisogno del turismo... Non dell'inciviltà".

E' stata inoltrata la diffida a tutti gli esercenti responsabili.

Il filmato è giunto anche al deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli

"Denunciamo questo fenomeno da molto tempo ormai eppure continua a verificarsi. Il turismo deve essere incentivato, certo, ma ci devono essere delle regole e devono essere posti dei limiti. I tavolini selvaggi, come dimostrato in più occasioni, sono un impedimento al transito veicolare e pedonale soprattutto ostacolano i mezzi di soccorso e quindi, prima che possa verificarsi una tragedia, serve disciplinare la questione ed occorrono controlli", ha dichiarato Borrelli assieme ai co-portavoce provinciali di Europa Verde di Salerno Dario Barbirotti e Anna Cione.