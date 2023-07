Pagani si prepara a celebrare la Solennità di Sant’Alfonso Maria De Liguori Ecco il programma dei festeggiamenti che si svolgeranno dal 29 luglio al 3 agosto

La città di Pagani si prepara a celebrare la Solennità di Sant’Alfonso Maria De Liguori. Tutto pronto per i festeggiamenti che si svolgeranno dal 29 luglio al 3 agosto.

Un programma civile, quello promosso dall’amministrazione del sindaco Raffaele Maria De Prisco, attraverso l’assessorato alla cultura in capo a Valentina Oliva, che mira a coinvolgere cittadini di tutte le età.

Piazza Sant’Alfonso sarà il palcoscenico di concerti di alto spessore e di omaggi alla grande musica, con un programma ricco curato dall’amministrazione e dal Comitato Sant’Alfonso.

Ecco il programma

Si parte il 29 Luglio con il Concerto di “Alfio Lombardi e Orchestra all’Italiana” alle ore 21.00 in piazza Sant’Alfonso, che omaggeranno la musica del grande Renzo Arbore.

Il 30 Luglio alle ore 21 sarà la volta del Concerto dell’“Orchestra Ritmo-Sinfonica Rhua” organizzato dal Comitato di Sant’Alfonso.

Il 31 Luglio la città di Pagani omaggerà il grande Franco Califano. Dopo il grande successo riscosso nel concerto omaggio della scorsa primavera a Pagani, ritornerà in città esibendosi in piazza Sant’Alfonso alle ore 21.00 il Maestro Alberto Laurenti e la sua band con la partecipazione di Maurizio Mattioli. Subito prima del concerto, alle ore 20, la città di Pagani sigillerà ancora più profondamente il suo legame con l’indimenticato poeta della musica italiana, con l’apposizione e la cerimonia di scopertura della targa in suo onore presso il civico n. 3 di via Risorgimento.

Il 1 Agosto, nella Solennità di Sant’Alfonso, la comunità potrà partecipare alle ore 20.00 in piazza Sant’Alfonso alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal S. Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

Il divertimento per i più giovani esploderà nella serata del 2 Agosto alle ore 21.00 con la Social Disco e il Concerto di Cricca direttamente da Amici. Un evento che combina sensibilizzazione e divertimento, promosso dall’amministrazione comunale De Prisco insieme all’Associazione La Discoteca della Prevenzione.

I festeggiamenti civili si chiuderanno il 3 Agosto con il Convegno “Cammini religiosi dei Monti Lattari, turismo religioso e prospettive di sviluppo” alle ore 18.30 presso la sala Tommaso Fusco dell’Auditorium S. Alfonso con l’Associazione Il Cammino di Sant’Alfonso e il Parco Regionale dei Monti Lattari, che proprio in occasione della solennità di Sant’Alfonso terranno dal 30 luglio al 1 agosto il tradizionale Cammino nei luoghi montani delle tappe spirituali più importanti segnate dal Dottore della Chiesa.

Il commento dell’assessore Oliva

“Anche quest’anno abbiamo lavorare di concerto con il Comitato festa di Sant’Alfonso e i padri Redentoristi perché la festa rendesse al meglio onore al grande Sant’Alfonso, combinando grande musica, divertimenti ma anche temi di sensibilizzazione. Abbiamo messo in campo tipologie di eventi diverse, che coinvolgeranno l’intera popolazione per 6 giorni, con particolare attenzione ai giovanissimi della città. Siamo infatti felici di accogliere a Pagani il prossimo 2 agosto il giovane cantante Cricca di Amici, molto atteso non solo dai giovani paganesi, ma anche dai fans dei comuni limitrofi. Questi festeggiamenti saranno poi l’occasione per omaggiare ancora una volta il grande Franco Califano e incidere per sempre il suo nome tra le strade di Pagani, la città che ha tanto amato, che non lo dimenticherà mai”, ha dichiarato l’assessore Oliva.