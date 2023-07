Abbandono di rifiuti ad Agropoli, la rabbia del sindaco: Una sconfitta di tutti Mutalipassi contro gli incivili: "C'è un servizio di raccolta porta a porta, attivo ed efficiente"

Continua la lorra al degrado in provincia di Salerno. Una nuova segnalazione in merito all'abbandono di rifiuti arriva dal Comune di Agropoli. E' stato proprio il sindaco Robberto Mutalipassi a condividere con la cittadinanza quanto scoperto: vecchi televisori e un bustone nero lasciati in strada.

"Mi tocca fare una triste constatazione nei confronti di chi non ha rispetto per l'ambiente, per Agropoli, ma prima di tutto per se stesso. - l'amaro commento del primo cittadino - Sono situazioni alle quali la ditta che si occupa del servizio di raccolta rifiuti si trova a rispondere quotidianamente. Il grado di civiltà di una persona si misura attraverso il suo comportamento e questi gesti sono una sconfitta per tutti, considerato che c'è un servizio di raccolta porta a porta, attivo ed efficiente".