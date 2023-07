Lotta all'abbandono di rifiuti nel centro storico di Eboli: raffica di verbali Linea dura dell'amministrazione: "I comportamenti scorretti saranno pesantemente sanzionati"

Lotta al sacchetto selvaggio: controlli al tappeto nel Comune di Eboli. In azione gli ispettori ambientali e degli operatori Sarim nel centro storico. Decine i sacchetti di rifiuti trovati fuori orario, non differenziati e lasciati nei luoghi più impensati.

"Fioccano così i verbali nel tentativo di porre un freno all’inciviltà diffusa che rende invivibile la città alla maggioranza degli ebolitani, soprattutto in giornate così calde in cui la presenza di rifiuti maleodoranti per le strade rende vano qualsiasi tentativo di pulizia", scrivono dall'amministrazione.

Nonostante le diverse campagne di sensibilizzazione, i controlli costanti e il numero enorme di verbali elevati fino ad oggi gli habituè dell’inciviltà non si arrendono facilmente.

"Tutto ciò a discapito dei cittadini ligi alle regole. Ma l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca non demorde e prosegue il proprio impegno affiancando gli operatori nei controlli e nelle iniziative per rendere la città più vivibile", continuano dall'amministrazione, annunciando la linea dura contro gli incivili:

"I blitz proseguiranno anche durante il periodo estivo e i comportamenti scorretti saranno pesantemente sanzionati".