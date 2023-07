Al via da venerdì "Agropoli in tour", il servizio navetta serale gratuito Saranno due le linee attive, operative dalle 19.15 alle 00.30

L’Amministrazione Mutalipassi lancia “Agropoli in tour”. Si tratta di un servizio navetta serale gratuito che prenderà il via venerdì 28 luglio. Saranno due le linee attive, operative dalle 19.15 alle 00.30.

Tra gli obiettivi che si pone tale attivazione c’è sicuramente quello di ridurre il numero di veicoli in circolazione in un periodo di maggiore affluenza turistica.

Queste le linee previste e relativi percorsi:

Linea 1 (gialla): partenza da località Mattine (pressi Hotel Insonnia), con principali fermate previste al lungomare, via Risorgimento, stazione FS, Cineteatro, Municipio, Piazza Moio, Madonna del Carmine (pressi Farmacia comunale). Prima corsa ore 19.15;

Linea 2 (blu): partenza dal Cineteatro e fermate previste in via Chili, Castello, Municipio. Prima corsa ore 19.40.

I dettagli

Il servizio verrà svolto a cura dell’azienda consortile Agropoli Cilento Servizi, che già ha operato con successo per il servizio Scuolabus, durante l’anno scolastico 2022/2023.

La novità è rappresentata dal fatto che entrambi i mezzi sono dotati di gps, con rilevamento posizione in tempo reale, grazie ad una applicazione dedicata, scaricabile all’indirizzo https://agropoli.kardup.it/navette (per dispositivi Android e iOS). Sulla stessa (in fase di aggiornamento) sarà possibile trovare anche altre info turistiche utili, quali orari bus urbani, cartina turistica, eventi ed altro.

Parla il sindaco

«Diamo il via a questo nuovo servizio navetta serale gratuito – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – che siamo certi sarà di grande ausilio per turisti e visitatori. Coprirà le diverse zone della città, toccando i maggiori punti di interesse. Ci sarà la comodità, tramite il proprio dispositivo, di conoscere in tempo reale dove si trova il mezzo del quale si vuole usufruire, in modo da evitare attese e inutili perdite di tempo.

Un progetto sperimentale, che potrà essere oggetto di eventuali modifiche. Verranno predisposte anche apposite paline e tabelle lungo il percorso, con orari delle due linee nei diversi punti di fermata/arrivo, in modo da informare l’utente fruitore. Una iniziativa sostenuta convintamente dall’intera giunta. Mi preme ringraziare l’assessore al Turismo, Roberto Apicella, l’ufficio Turismo con il funzionario Giuseppe Capozzolo, il cda dell’Agropoli Cilento Servizi».