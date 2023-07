Cattivi odori in località Taverna, la sindaca Lanzara incontra i cittadini La fascia tricolore assicura: "Se necessario chiederemo un incontro al Procuratore"

Cattivi odori in località Taverna, soprattutto d'estete, sono stati al centro delle polemiche mosse dai cittadini all'amministrazione comunale di Castel San Giorgio. Diverse le segnalazioni dei residenti della zona costretti a chiudere finestre e balconi per cercare di evitare i cattivi odori. Una situazione che, dopo molteplici segnalazioni da parte del Comune di Castel San Giorgio a tutti gli enti preposti ai controlli: Asl, ufficio Igiene, Carabinieri, Forestale e Arpac, ha spinto il primo cittadino Paola Lanzara a rivolgersi direttamente alla Procura.

Il primo cittadino Paola Lanzara ha poi incontrato i residenti per fare il punto della situazione

"Quello di ieri sera a Palazzo Calvanese è stato decisamente un incontro proficuo, perchè ci ha permesso di affrontare serenamente la problematica e soprattutto di ascoltare tutti. - ha detto la fascia tricolore - Io non mi sottraggo al confronto, anche perchè rispetto alla criticità, questa amministrazione non è mai stata silente. Ho mostrato ai cittadini tutte le denunce e segnalazioni fatte alla Asl, ai carabinieri, alla forestale e anche l'esposto alla Procura affinchè si possa venire a capo dell'origine di queste emissioni sgradevoli che purtroppo pregiudicano la vivibilità dei luoghi".

"Dopo ferragosto, se necessario, chiederemo un incontro al Procuratore, al quale far partecipare anche una delegazione di residenti. - assicura il primo cittadino - Intanto continuano, quotidianamente, i controlli da parte della nostra polizia locale. Come amministrazione comunale non siamo nè contro l'agricoltura nè contro l'allevamento, purchè queste attività vengano svolte seguendo le regole e nel rispetto di tutti", conclude la sindaca.