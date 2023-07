Acqua torbida, Comune tranquillizza: Nessun divieto di balneazione al Pozzillo L'amministrazione di Castellabate: Effettuati prelievi. Nessun allarmismo inutile, solo controlli

Nessun divieo di balneazione in località Pozzillo nel comune di Castellabate. Lo ha precisato l'amministrazione comunale. In una nota, il Comune tranquillizza la cittadinanza dopo alcune segnalazioni in merito ad acqua torbida e bollicine in mare.

La nota

"Vogliamo tranquillizzare tutti affermando che non vi è stato e non vi è alcun divieto di balneazione. Ci sono stati temporanei fenomeni di bollicine sull’acqua dovuti, per come sembra, a fenomeni naturali per la forte presenza in mare di posidonia spiaggiata ( cd. alghe ), che a seguito le ultime mareggiate hanno provocato la rimozione dei fondali creando anche un colore torbido dell’acqua", precisano dall'amministrazione.

"La Guardia Costiera insieme al Gestore degli impianti comunali, da noi allertati, hanno prontamente eseguito i prelievi nei vari punti che già in prima fase di analisi escludono problemi di balneabilità. - continuano - Pertanto nessun allarmismo inutile, ma solo controllo e precauzione per garantire totale sicurezza nei confronti dei bagnanti. Questo fenomeno sembra si stia verificando in tanti altri posti della costa dove la presenza di posidonia spiaggiata è maggiore. Appena pronte le analisi definitive saranno pubblicate sulla nostra pagina ufficiale".