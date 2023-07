Nuovi attraversamenti pedonali ad alta visibilità sul lungomare di Agropoli Hanno sfondo colorato per dare un maggiore impatto visivo agli automobilisti in transito

Agropoli più sicura. Nelle scorse ore, sono stati tracciati attraversamenti pedonali ad alta visibilità sul lungomare. Hanno sfondo colorato per dare un maggiore impatto visivo agli automobilisti in transito.

Predisposti in via sperimentale, sono collocati nei punti in cui c'è presenza di raccordo con il marciapiede.

"Verranno estesi a tutta la lunghezza dell'arteria stradale, una volta adeguati gli altri raccordi. La sicurezza prima di tutto! - dichiara il sindaco Mutalipassi - Abbiamo scelto l'azzurro perché, abbinato al bianco richiama i colori della nostra città".