Rotatoria allo svincolo autostradale a Nocera Inferiore: proseguono i lavori Acquisita particella espropriata che consentirà il collegamento con via Pepe

Proseguono i lavori di realizzazione della rotatoria allo svincolo dell'autostrada A3, il personale tecnico dell’Ente ha provveduto all'acquisizione di tutta una intera particella catastale che consente un collegamento con via Pepe.

L’operazione si è resa necessaria per una miglior fruizione dell’opera in realizzazione, in modo da mettere in collegamento l’area di parcheggio adiacente alla rotatoria con via Pepe, per assicurare l’uscita sulla stessa strada con relativo ampliamento.

«Questa attività ci consente di adeguare e migliorare il flusso veicolare in ingresso alla futura rotatoria con sbocco anche da e su via Pepe. Il progetto della rotatoria deve mirare al mitigamento del traffico e le ultime azioni svolte vanno in questa direzione» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio.