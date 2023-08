Turisti in difficoltà per il mare agitato salvati dai bagnini di Castellabate Il plauso dell'amministrazione e l'appello: "Necessario rispettare le norme generali di sicurezza"

Un altro intervento provvidenziale da parte dei bagnini a Castellabate, presso la spiaggia di zona Lago.

Nella giornata di ieri, nonostante il mare agitato, due turisti stranieri hanno deciso di tuffarsi in acqua sfidando le onde, ma poco dopo si sono trovati in difficoltà a causa della forte corrente. Provvidenziale l’intervento da parte dei bagnini del lido che si sono tuffati in acqua e sono riusciti a mettere in sicurezza le persone in difficoltà.

Il plauso dell'amministrazione comunale

"Ancora una volta il nostro ringraziamento va ai bagnini che in zona Lago ieri pomeriggio hanno aiutato due turisti stranieri in difficoltà in mare. Un plauso a loro che non hanno minimamente indugiato di fronte al pericolo del mare agitato e con coraggio e grande capacità sono riusciti a trarli in salvo", le parole dell'amministrazione.

Poi l'appello: "È necessario, però, ricordare a tutti di rispettare le norme generali di sicurezza in mare e in particolare il divieto di immergersi dettato dalla presenza della bandiera rossa. In questo modo verrà garantita la sicurezza di tutti, bagnanti e bagnini".