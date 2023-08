Manifestazione a difesa dell'ospedale di Eboli: aderisce anche la Fials Salerno Lopopolo: "La struttura riveste un ruolo fondamentale nella filiera assistenziale"

La segretaria provinciale della Fials Salerno annuncia la piena adesione e partecipazione alla manifestazione pubblica che si terrà domani, lunedì 7 agosto, a Eboli, per la difesa del locale presidio ospedaliero.

La nota

"La struttura riveste un ruolo fondamentale nella filiera assistenziale, oltre a garantire servizi di qualità ad una vasta utenza della Piana del Sele, con circa 8mila ricoveri annui", ha detto Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno.

"La Fials chiede chiarezza e partecipazione nella piena condivisione delle scelte che dovrebbero unire e compattare tutte le parti sociali del territorio, in quanto riguardano un tema così importante: la salute pubblica. L’attuazione dell’ospedale unico della Piana del Sele è l’unica soluzione più efficace per garantire un servizio di eccellenza per tale territorio. Per questi motivi, a nome della Fials provinciale, invitiamo tutti ad unirci e partecipare a questa manifestazione".