Fratelli d'Italia si riorganizza: Giordano è la nuova responsabile per l'Agro Le sfide: «Impegno per la sanità ed il dissesto idrogeologico»

Rossella Giordano, consigliere comunale di minoranza nel Comune di Nocera Inferiore, è il nuovo coordinatore di zona “Agro Nocerino Sarnese” per Fratelli d’Italia. A renderlo noto il commissario provinciale del partito, Alberico Gambino: “Carissima Rossella, su proposta del vice ministro, Edmondo Cirielli, sono felice di comunicarti che in data odierna ho provveduto a nominarti coordinatore di zona Agro Nocerino Sarnese, sicuro che farai un eccellente lavoro di responsabilità, per la crescita e il radicamento del partito sul territorio”.

Il Commissario Alberico Gambino aggiunge: “Ringrazio Marco Iaquinandi, vice sindaco di San Marzano sul Sarno, che ha preceduto Rossella Giordano in quest’incarico. Iaquinandi ricoprirà un ruolo importante nell’esecutivo

provinciale”.

“La nomina di coordinatore di zona FdI per l'Agro Nocerino Sarnese – dichiara Rossella Giordano – voluta dal vice ministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, dal commissario provinciale e dall'intera dirigenza, mi onora. Il mio predecessore, Marco Iaquinandi, ha svolto un ottimo lavoro e per questo lo ringrazio e considero mio impegno essenziale una prosecuzione del percorso di cooperazione e collaborazione per il bene dei territori. Obiettivi essenziali la sanità e il dissesto idrogeologico, mali indiscussi del governo regionale particolarmente

evidenti, più che altrove, nell’Agro Nocerino Sarnese".