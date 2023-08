Fuochi pirotecnici a Castellabate: chiusura anticipata del Castello dell'Abate Il provvedimento al fine di evitare che le persone possano accalcarsi nello spazio esterno

Castellabate è pronta a festeggiare il ferragosto. Tutto pronto per lo spettacolo di fuochi pirotecnici in programma per questa sera in città.

Per motivi di salvaguardia dell’incolumità pubblica e sicurezza, con ordinanza sindacale il Sindaco Marco Rizzo ha disposto la chiusura anticipata del Castello dell'Abate alle ore 21.

Il provvedimento al fine di evitare che i visitatori e persone possano accalcarsi nello spazio esterno per assistere allo Spettacolo con consequenziali problemi.

Nel dettaglio, gli orari di apertura sono: dalle ore 10,00 alle ore 14:00 e dalle ore 16,00 alle ore 21:00.