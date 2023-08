Popolazione in crescita ad Agropoli, il sindaco: Servono servizi efficienti Si conferma trend positivo per il bilancio demografico

Cresce la popolazione della città di Agropoli, attestandosi, tra residenti e dimoranti, intorno alle 30mila unità.

Lo ha fatto sapere il sindaco Roberto Mutalipassi: "Secondo alcune indagini che sono state avviate sul territorio, proprio al fine di censire la popolazione stanziale, risulta che siamo a circa il 50 per cento in più rispetto ai dati ufficiali", ha scritto via socia il primo cittadino.

Un dato interessante quindi quello che viene fuori, che vede Agropoli nell’ultimo decennio tra le città della Campania in maggiore crescita e tra quelle che vengono scelte da tante persone originarie di aree del Napoletano e del Salernitano, ma anche da altre località, come paese preferito in luogo di quello originario, dove di fatto trascorrere la maggior parte dell’anno e non solo il periodo estivo.

"Questo è appannaggio in particolar modo di titolari di seconde case che arrivano di fatto ad essere agropolesi di adozione, anche per la qualità dei servizi che la città offre", aggiunge la fascia tricolore.

Le parole del sindaco

"L’ulteriore incremento dell’ultimo anno, in parte è da ricollegare con ogni probabilità anche alla guerra in Ucraina, che ha contribuito all’incremento dei dimoranti stranieri. - ha aggiunto Mutalipassi - Un dato, quest’ultimo, che incide sensibilmente sul totale della popolazione cittadina. Ma va parallelamente rimarcato che diversi altri indicatori segnano pure una crescita, confermando quindi la tendenza positiva degli anni passati.

Queste cifre si rivelano anche particolarmente confortanti per una città che si prodiga quotidianamente per offrire servizi di qualità sempre maggiore e facilmente accessibili, nonché un territorio, in cui è piacevole trascorrere le proprie giornate, la propria vita quotidiana.

Per ora si tratta di dati ufficiosi, ma l’accertamento ufficiale porterà Agropoli verso un aumento del gettito fiscale. Nel contempo, la conferma comporterà anche una maggiore richiesta di servizi per le diverse fasce di popolazione.

In questo contesto sarà quindi compito dell’Ente, ma anche degli Enti sovracomunali, continuare a offrire servizi efficienti e di qualità per soddisfare i bisogni di una popolazione che aumenta di anno in anno. Servizi che dovranno contribuire in modo determinante a rendere Agropoli sempre più attrattiva", le parole del sindaco Mutalipassi.