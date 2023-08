Lavori reti fognarie: riprendono gli interventi a San Valentino Torio Il sindaco Strianese ha informato la cittadinanza in merito ai cantieri in corso e le prossime opere

Ripartono i lavori alle reti fognarie di San Valentino Torio dopo una piccola pausa estiva. Si lavora a buon ritmo per concludere gli interventi del cantiere da 4.6 milioni di euro.

In corso le opere a Via Zeccagnuolo. Completato l' impianto di pompaggio a Sciulia. Iniziati i lavori anche a Via Provinciale Sarno Nocera dive si stanno realizzando gli allacci sul lato a confine con Nocera Inferiore. Ripresi i lavori anche a Via dell'Ecologia, a breve inizierà anche la costruzione del derivatore a Via Sottosanti.

Il sindaco Strianese ha informato la cittadinanza in merito agli interventi:

"Dopo la festa di Settembre inizieranno i lavori anche a Via Vetice dove si risolvera' il problema dell' allagamento. Gia' effettuati i sopralluoghi per organizzare i cantieri e la chiusura della strada. A Via Zeccagnuolo si lavora a senso unico alternato per consentire il passaggio anche di tir e camion. Ma di sera, dopo le lavorazioni, la strada e' transitabile, mentre di mattina e' chiusa parzialmente per i lavori.

Intanto abbiamo anche predisposto per il potenziamento dell' impianto di pompaggio di Via Provinciale Sarno Nocera, il che alleviera' il problema degli allagamenti all' incrocio di Via Sciulia. Dovremo realizzare una vasca per l' alloggiamento delle pompe di maggior potenza. A via Sciulia e' stato completato anche l' impianto di pompaggio sul Canale Casatori, oltre che tutti gli allacci mancanti delle varie utenze private.

Si va avanti e per ottobre/novembre gran parte delle reti fognarie realizzate andranno in esercizio", assicura il primo cittadino.