Trova pergamena di laurea tra i rifiuti a Ostia: è di un 85enne nato a Baronissi Il Tenente Colonnello Zito la invia al sindaco: restituita al proprietario che oggi vive a Verona

Una storia che merita di essere raccontata. Il giorno di ferragosto, tra i rifiuti a Ostia Lido, il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Manuela Zito ha ritrovato una ingiallita pergamena di laurea, conseguita nel 1964, presso l'Università degli Studi di Napoli.

Era di Bartolomeo I., nato a Baronissi nel 1938. Il Tenente Colonnello ha quindi deciso di prenderla con sé e di spedirla al sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante affinché potesse risalire attraverso gli archivi anagrafici - al legittimo proprietario.

Ricevuta la pergamena, con la collaborazione degli uffici, il sindaco ha appurato che l'uomo si era trasferito da Baronissi a Verona, nel lontano 1972.

Di qui la decisione di inviare la pergamena alla Polizia Municipale della città veneta affinché ne curasse la consegna al legittimo titolare.

Il commento del primo cittadino

“Quello del Tenente Colonnello Zito, che ringrazio, è stata una bellissima azione di umanità e di esempio per tanti che spesso preferiscono “voltarsi dall'altra parte” - sottolinea Valiante – sicuramente ne sarà contento anche il signor Bartolomeo, oggi 85enne, che ha conseguito la laurea in un periodo i cui non era nemmeno così facile poter studiare. Insomma, una bella storia a lieto fine che ci fa piacere raccontare”.