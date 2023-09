Supporto ai cittadini: presto un centro per le famiglie ad Angri Il sindaco: “Un luogo di ascolto per chi ne ha bisogno. Chiedere aiuto non è una sconfitta”

"In un momento così delicato dove l’impoverimento sociale, economico, educativo e morale sta prendendo sempre di più il sopravvento, siamo prossimi ad aprire un Centro per le Famiglie nel Comune di Angri come era già nei nostri ultimi programmi", ad annunciarlo il sindaco Cosimo Ferraioli.

L'amministrazione scende in campo a supporto dei cittadini e potenzia l'attenzione al sociale per combattere le situazioni di disagio: "Dopo averne parlato con l’Assessore alle Politiche Sociali Maria D’Aniello e inoltrato la nostra proposta al piano di zona, che l’ha accolta ben volentieri e molto velocemente, posso confermarvi che ci sarà un seguito: uno sportello aperto a tutte le famiglie in situazioni di disagio sociale, vittime di violenza e di bullismo".

Così dopo il centro antiviolenza e il centro polifunzionale per i minori previsti a breve, verranno potenziare quelle che sono le politiche sociali sul territorio anche con un centro per le famiglie: "Un luogo di ascolto e supporto per le famiglie che ne hanno bisogno, in un momento storico in cui risulta prioritario e necessario", aggiunge il primo cittadino.

"Sarà un punto di riferimento cruciale per le famiglie Angresi che stanno affrontando situazioni sociali difficili, dotato di uno staff altamente qualificato composto da psicologi, educatori, assistenti sociali e avvocati, pronti ad offrire il loro supporto nell’affrontare i singoli problemi.

Continueremo a lavorare diligentemente per rendere operativo questo centro nel minor tempo possibile, e vi terrò informati sui dettagli relativi all’apertura dello sportello e agli orari di funzionamento.

Vi invito infine a prendere in considerazione questa opportunità qualora ne aveste davvero bisogno, per voi o i vostri cari, con la consapevolezza che chiedere aiuto non è una sconfitta ma il modo migliore per reagire ai soprusi", le parole della fascia tricolore.