Il centro visite Trentova-Tresino aperto tutto l'anno: tante novità Il sindaco Mutalipassi annuncia il rilancio della struttura: al via, nei prossimi giorni, ai lavori

Il Centro Visite Trentova-Tresino ad Agropoli, per la prima volta dalla sua apertura, non chiuderà i battenti dopo il periodo estivo ma proseguirà le sue attività per tutto l'anno. Non solo, ci sarà un rilancio della struttura che rappresenta la porta di accesso all'Oasi Naturalistica Trentova-Tresino.

Lo ha annunciato il sindaco Roberto Mutalipassi. Nei prossimi giorni, infatti, verranno avviati i lavori per allestire nell'ampio spazio adiacente un'area pic nic oltre ad un'area giochi dedicata ai bambini e un'altra per gli scout locali.

"Il tutto ovviamente in aggiunta a quelle che sono le attività in essere, grazie all'impegno delle tante associazioni con spazi adibiti al tiro con l'arco all'equitazione, al trekking, ai laboratori... - ha spiegato la fascia tricolore - È solo un primo passo verso le azioni di valorizzazione che abbiamo in mente, come da protocollo di intesa siglato l'altro giorno con l'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e con il Comune di Castellabate".

"Finalmente quella bellissima zona della nostra città, quella di maggiore pregio ambientale, paesaggistico, naturalistico potrà essere vissuta non soltanto dai turisti ma soprattutto dagli agropolesi per 365 giorni all'anno", il commento del primo cittadino.