Caso Canfora, Iannone e Vietri annunciano interrogazione a Piantedosi "Da comprendere se per i sindaco di applichi l decadenza per la legge Severino"

Antonio Iannone e Imma Vietri, entrambi parlamentari campani di Fratelli d’Italia, annunciano la presentazione – il primo al Senato e la seconda alla Camera – di una interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul caso “Canfora” – chiariscono in una nota che, appurato che il sindaco di Sarno, in provincia di Salerno, condannato in via definitiva dalla Cassazione a due anni per tentata concussione, in relazione alle pressioni sulle nomine Asi quando era presidente della Provincia di Salerno – è da comprendere se lui ritenga che si applichi la decadenza per la legge Severino. La Prefettura di Salerno, che avrebbe dovuto valutare la posizione di Canfora subito dopo Ferragosto, ancora non si è espressa.