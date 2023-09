Baronissi: doposcuola sociale per dieci studenti residenti Il sindaco Valiante: "E' un sostegno alle famiglie in difficoltà"

Il Comune di Baronissi ha pubblicato l’avviso per dieci studenti interessati al servizio di doposcuola sociale, proposto dal Forum dei Giovani. Possono partecipare ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, residenti a Baronissi, con un reddito Isee non superiore a 25mila euro. Le classi saranno due, organizzate in italiano, storia, geografia, latino (eventuale) e in matematica e fisica. “E’ un sostegno alle famiglie, che spesso hanno difficoltà a conciliare i tempi di lavoro con la necessità di seguire i figli durante i compiti pomeridiani - sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – è un servizio già sperimentato con successo negli anni scorsi che riproponiamo per aiutare i ragazzi più esposti al rischio della dispersione e dell’abbandono scolastico”. “Con la ripresa delle attività scolastiche – afferma l’assessore alle politiche giovanili, il vicesindaco Anna Petta - avviamo un rinnovato impegno congiunto con il Forum dei Giovani per dare supporto di ragazzi più in difficoltà con gli studi. Auspichiamo che più famiglie possano usufruire di questo prezioso servizio educativo, soprattutto nei casi in cui entrambi i genitori lavorano”. “Siamo contenti di esser riusciti ad offrire il ritorno di questo importante strumento educativo che mettiamo a disposizione delle famiglie – conclude il Coordinatore del Forum Luigi Vitale – per assicurare un’opportunità di socializzazione e di aiuto concreto agli studenti”.



Le ore di ripetizione per ogni classe saranno 75, distribuite su tutto l’arco dell’anno e si svolgeranno presso la sede del Forum in via Dei Principati. La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro il 25 settembre tramite pec (prot.comune.baronissi@pec.it) o a mano presso l’Informagiovani del Comune di Baronissi.