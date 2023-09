Pollica ricorda Angelo Vassallo: Continuiamo a lavorare, ma il tuo sorriso manca Ieri la giornata di commemorazione a 13 anni dall'efferato assassinio

Nella giornata di ieri i cittadini di Pollica e dei diversi territori hanno ricordato il sindaco Pescatore, Angelo Vassallo nel tredicesimo anniversario del suo tragico assassinio. Nel Comune cilentano è stata organizzata una giornata di celebrazioni, che ha visto riunirsi numerosi sindaci d’Italia per rendere omaggio alla memoria del Sindaco Pescatore, nel corso della quale è stato assegnato anche il Premio Vassallo, "il sindaco della Bella Politica", al primo cittadino di Amandola in provincia di Fermo nelle Marche, Adolfo Marinangeli.

Diversi i momenti organizzati. La cerimonia di commemorazione è stata preceduta da un incontro tra il Sindaco di Pollica Stefano Pisani, Benedetto Zacchiroli Presidente di ICCAR-UNESCO (Coalizione della Città Sostenibili ed Inclusive) ed i ragazzi dei Forum dei Giovani e dalla Santa Messa presso la chiesa Maria SS dell’Annunziata.

Poi, presso l'Arena del Mare sul Porto Turistico di Acciaroli è stata deposta in mare una corona di alloro. Ma nel giorno dedicato al ricordo e alla ricerca della verità, non solo manifestazioni.

Il primo cittadino Stefano Pisani ha condiviso via social un progetto, la candidatura in Regione a un bando per eliminare le cassette di polistirolo per il pescato dei pescatori, salvare e promuovere il mare.

"Ciao Angelo, quest'anno niente ricordi, niente foto toccanti o le tue idee e i tuoi progetti progetti da celebrare... (quelli li tengo per me). Oggi alla tua memoria ho dedicato il lavoro appena consegnato! Questo bando sembrava scritto per le tue/le nostre idee. - ha scritto il primo cittadino Stefano Pisani - Ciao Sindaco! Noi continuiamo a lavorare, ma il tuo sorriso manca", le parole della fascia tricolore.