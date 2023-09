Rifiuti abbandonati in centro ad Eboli: caccia dei trasgressori Lotta al degrado: l'appello alla cittadinanza ad avere "un comportamento civile e rispettoso"

Lotta al degrado e all'abbandono di rifiuti. A 24 ore dai controlli nel centro storico di Eboli, questa mattina la Polizia Municipale ha trovato nuovamente sacchetti abbandonati fuori orario e senza che sia stata effettuata una corretta differenziazione.

Le verifiche sono proseguite anche in via don Michele Paesano, dove pure la situazione non era delle migliori.

"L’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca non intende demordere e ha chiesto controlli quotidiani, soprattutto nelle zone maggiormente interessate da un comportamento scorretto dei residenti", dichiarano dall'amministrazione, confermando il pugno duro contro il degrado in città.

Sono in corso verifiche per individuare i trasgressori ai quali verranno comminate salate sanzioni che possono giungere fino ad un massimo di 500 euro.

"Ancora una volta si richiamano i cittadini ad un comportamento civile e rispettoso dell’ambiente in cui vivono", l'appello dal Comune.