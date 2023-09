Lavori ammodernamento rete idrica a Sarno: incontro con la Gori Interventi finalizzati al risanamento della rete idrica comunale e alla riduzione delle perdite

Si è tenuto questa mattina a Palazzo San Francesco un tavolo di confronto tra l’Amministrazione Comunale ed i rappresentanti della Gori per fare il punto della situazione sui lavori di ammodernamento dell'intera rete idrica cittadina nell'ambito del macro-progetto Azioni per l'Acqua.

Alla riunione erano presenti il Sindaco Giuseppe Canfora, l'Assessore Francesco Squillante, la Consigliera Delegata al Distretto Sarnese-Vesuviano Anna Robustelli, i Consiglieri Ida Mareschi e Raffaele Esposito, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune, Ing. Francesco Santorelli.

La Gori ha garantito che i lavori di ammodernamento stanno procedendo regolarmente sull'intera rete idrica cittadina in stretta sinergia con i competenti uffici comunali secondo un cronoprogramma ben articolato e definito.

"Gli interventi sono finalizzati al risanamento della rete idrica comunale e alla riduzione delle perdite. - sottolineano dall'amministrazione - Le opere sono comprese nel macro-progetto per la tutela della risorsa idrica messo in campo da Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania, al fine di contrastare gli scenari di carenza e siccità, potenziare il servizio offerto, ammodernare le infrastrutture per evitare lo spreco di acqua".