Rimpasto di giunta ad Eboli: il sindaco Conte nomina i nuovi assessori Ufficializzati i nomi, le deleghe gli incarichi: Sgritta è vicesindaco

Azzerata la giunta comunale di Eboli. Il Sindaco Mario Conte nomina i nuovi assessori.

Ufficializzati i nomi, le deleghe gli incarichi. Il rimpasto, sottolineano dall'amministrazione, arriva "nel contesto di un normale avvicendamento indirizzato a garantire la corretta ed equilibrata rappresentanza dei gruppi consiliari in seno alla maggioranza".

La composizione della nuova Giunta comunale:

Vicesindaco il dottor Gianmaria Sgritta, che viene anche nominato Assessore al Bilancio e Finanze con deleghe a bilancio e finanze; gestione economica e finanziaria; politiche tributarie.

Assessore allo Sviluppo Economico, il dottor Vincenzo Consalvo, con deleghe a Attività produttive, Industria, Agricoltura, Commercio; Ente Fiera; Sportello Europa e relative misure P.N.R.R.; Rapporti con Enti sovracomunali; Turismo e Organizzazione eventi culturali e artistici; Fascia costiera; Demanio; Patrimonio comunale; Masterplan.

Assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici, il dottor Salvatore Marisei, con deleghe alla pianificazione urbanistica generale ed attuativa; promozione di accordi e protocolli di intesa per pianificazioni intercomunali e relative misure P.N.R.R.; grandi opere; pianificazione e attuazione opere pubbliche comunali.

Assessore alla Sicurezza e Legalità, il dottor Antonio Corsetto, con deleghe alla Polizia Municipale e politiche per la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di ogni forma di illegalità urbana; servizi cimiteriali e dell'anagrafe; manutenzione ordinaria strade ed edifici scolastici.

Assessore all'Ambiente e Rigenerazione Urbana, la dottoressa Nadia La Brocca, con deleghe all’Ambiente, ciclo integrato dei rifiuti; transizione ecologica; politiche ambientali per la salvaguardia del suolo agricolo e riduzione dell'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo; politiche per il benessere e la tutela degli animali; digitalizzazione della P.A.; politiche di rigenerazione e riqualificazione urbana e relative misure P.N.R.R.

Assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Piano di Zona, la dottoressa Katia Cennamo, con deleghe alle politiche a sostegno della famiglia e per la lotta ad ogni forma di disagio socio-economico; politiche per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e implementare l'assistenza scolastica per gli alunni con problemi e/o con disabilità; politiche della pubblica istruzione (strutture e attrezzature scolastiche, trasporto scolastico, rapporti con l’Università.

Assessore alla Cultura e allo Sport, la dottoressa Lucilla Polito, con deleghe ai Rapporti con Consulta della Cultura e dello Sport, valorizzazione patrimonio culturale, personaggi storici di Eboli, attività teatrali e artistiche; politiche per incentivare a tutti i livelli e per ogni fascia d’età la pratica delle attività sportive.

Contestualmente il Sindaco ha deciso di assegnare alcune deleghe consiliari.

Al consigliere Pasquale Ruocco: Rapporti con associazioni sportive, programmazione per la migliore fruizione degli impianti sportivi e pari opportunità; al consigliere Vito Maratea: Politiche giovanili e per l’integrazione; al consigliere Sara Costantino: rapporti con associazioni produttive e di categoria del settore agroalimentare.