Terremoto in Marocco, da Battipaglia vicinanza e sostegno al popolo colpito La sindaca: Stiamo monitorando la situazione e esplorando le modalità con cui poter fornire supporto

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito il Marocco nella notte tra venerdì e sabato. Un nuovo rapporto reso noto dalle autorità parla di 2.122 morti e 2.421 feriti. Una tragedia immane che ha profondamente toccato anche la comunità di Battipaglia, che ha da sempre con il Marocco una tradizione di amicizia, grazie alla numerosa comunità marocchina presente in città che è parte preziosa e integrante della nostra comunità.

La sindaca e l’amministrazione del comune hanno volito indirizzare un messaggio di profonda solidarietà e cordoglio al Regno del Marocco e alla sua popolazione, colpiti dal sisma devastante che ha causato gravi perdite umane e danni materiali.

Un legame profondo lega le due terre, sancito con il gemellaggio del 2022 con la città di Boujdour che, dichiara la sindaca Cecilia Francese: "Sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale, della comprensione interculturale, del riconoscersi come una comunità globale per offrire aiuto e supporto in momenti come questo".

Il messaggio di vicinanza

"Desideriamo rivolgere un caloroso messaggio di vicinanza e sostegno ai marocchini residenti nella nostra comunità: siete parte integrante della nostra città e della nostra vita quotidiana, e il vostro contributo alla nostra comunità è prezioso. In questo momento di difficoltà, siamo uniti nel sostegno alla vostra nazione d'origine e a tutta la comunità qui a Battipaglia.

Ricordiamo quanto la diversità culturale sia un valore che da sempre arricchisce la nostra città, portando nuove prospettive, tradizioni e esperienze. Insieme, affrontiamo le sfide e celebriamo le vittorie, e ora più che mai, ci uniamo nell'aiutare il Marocco a superare questa difficile situazione.

Il Comune di Battipaglia sta monitorando da vicino la situazione e sta esplorando le modalità attraverso cui potremmo fornire assistenza e supporto concreto al Marocco. Nel frattempo, invitiamo tutti i cittadini di Battipaglia a unirsi a noi nell'esprimere la solidarietà e nel mostrare il nostro affetto alla comunità marocchina qui e oltre.

Le nostre preghiere e il nostro pensiero sono con il Marocco e con tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia", le parole della sindaca.