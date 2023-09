A Mercato San Severino il canile sanitario e ambulatorio gestito dalla Asl Il comune ha deciso di affidare alla Asl i locali di via Lavinaio: ospiterà 20 cani

E' stato firmato ieri mattina il Contratto di comodato d’uso tra il Comune di Mercato San Severino e l’ASL Salerno per l’affidamento e l’utilizzo dei locali del canile comunale di Via Lavinaio, Frazione Torello, come canile sanitario, con annesso ambulatorio veterinario.

Ieri mattina la consegna delle chiavi dei locali, in ottime condizioni e dotati di tutti gli impianti, all'Azienda Sanitaria Locale, che qui potrà svolgere anche le attività ambulatoriali di 1° livello: microchippatura e sterilizzazioni di cani randagi e di gatti in colonia e piccoli interventi di chirurgia.

Il contratto ha la durata di 5 anni rinnovabili, durante i quali l’ASL si impegna, con la ditta convenzionata per il servizio di accalappiamento, ad ospitare 20 cani del Comune di Mercato San Severino.

"Grazie alla sensibilità, alla disponibilità e all'intelligenza del Sindaco Antonio Somma e dell'amministrazione comunale di Mercato San Severino (erano presenti anche l'assessore Assunta Alfano, il segretario generale Benedetto Di Ronza, l'arch. Antonio D'Amico) e dell'Asl Salerno rappresentata questa mattina dal Direttore UOSD Sanità Animale Gerardo Paraggio e da Domenico Della Porta Direttore del Dipartimento di Prevenzione, si dà così attuazione alle disposizioni regionali, di cui alla Legge n. 3 del 11/04/2019, volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo", il commento del consigliere comunale Franco Picarone.