Tutto pronto per la festa dei nonni a Pontecagnano Faiano "Una serata dedicata agli anziani del territorio perché non si sentano mai soli e/o esclusi"

Il Comune di Pontecagnano Faiano, su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali retto da Gerarda Sica, ripropone la Festa dei Nonni, in programma il prossimo 2 ottobre presso il ristorante La Paranza di Via Magellano, 163.

Per onorare questa celebrazione è stata dunque organizzata una serata all’insegna del cibo e della buona musica, con partenza alle ore 20:00 dal Piazzale delle Tabacchine (ex Centola) per coloro i quali abbiano necessità di usufruire del servizio trasporto.

L’iniziativa punta, come ogni anno, a concedere alle nonne ed ai nonni della comunità un momento di svago e di integrazione, affinché possano godere di compagnia e spensieratezza durante una ricorrenza che ne valorizza il ruolo nelle famiglie in particolare e nella società in generale.

“Rinnoviamo la volontà di destinare una serata agli anziani del territorio perché non si sentano mai soli e/o esclusi, ma anzi vedano riconosciuta la loro funzione di angeli custodi, confidenti, riferimenti e guide all’interno del nucleo cui appartengono”, ha dichiarato l’Assessora al ramo Gerarda Sica. “I nonni sono detentori di saggezza e di grande amore: tocca a noi ogni giorno valorizzare il loro patrimonio di idee e di sentimenti”.

“Ancora una volta centralizziamo l’attenzione su questa figura preziosa, che funge da collante tra i componenti della famiglia, sostiene e favorisce gli equilibri e, soprattutto, interviene nella crescita psicologica dei bambini. Inoltre trasmettiamo l’idea che gli anziani debbano essere ringraziati e curati sempre, anche laddove i problemi dell’età ne rendano più difficoltosa la vita. Anche con altre iniziative, non ultima l’organizzazione del servizio delle cure termali, abbiamo voluto sottolineare la necessità di aiutarli, accudirli, non lasciarli soli”, ha aggiunto il Sindaco Giuseppe Lanzara.