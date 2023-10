Pontecagnano Faiano: fuochi d'artificio e razzi vietati su tutto il territorio L'ordinanza del sindaco Lanzara

Il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, con ordinanza n. 31 del 03.10.2023, ha disposto il divieto dell’accensione e del lancio di fuochi d’artificio e di razzi, dello sparo di petardi e dello scoppio di bombette, razzi ed altri artifici pirotecnici in tutto il territorio comunale.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di evitare l’uso improprio ed imprudente di tali strumenti durante feste e manifestazioni. Inoltre, si è inteso ridurre il diffondersi di polveri sottili, ma anche salvaguardare gli animali, particolarmente turbati da questo tipo di fenomeni acustici.

Come si legge nel documento, sono esclusi dal divieto i fuochi silenziosi ed a basso consumo acustico.

Per coloro i quali non rispetteranno la nuova disciplina, saranno previste sanzioni amministrative fino ad un massimo di 500 euro.

Infine, per dare seguito all’ordinanza e rafforzare il suo contenuto, la Polizia Municipale ha redatto un progetto specifico all’interno del quale viene posto come priorità il controllo serrato dei singoli e delle attività che vendono, violando la norma, o adoperano questi dispositivi ad alto rischio.

L'ambiente urbano, la sicurezza pubblica e il benessere degli animali, sono minacciati dall'uso indiscriminato, spesso fuorilegge, dei prodotti pirotecnici. Le scorie, i residui tossici e la contaminazione dell'aria mettono in serio pericolo la nostra salute e l'ecosistema circostante.

“Oggi, più che mai, è giunto il momento di vietare l'uso indiscriminato e non autorizzato dei prodotti pirotecnici nella nostra amata Città. Dobbiamo abbracciare alternative più sicure e rispettose dell'ambiente per onorare gli istanti più belli e significativi delle nostre vite, promuovendo la consapevolezza ed educando i nostri figli all’uso di fuochi a basso impatto acustico, che non mettono a rischio la nostra sicurezza, la serenità dei nostri animali e la salute del nostro ambiente.

Lasciamo che la luce della nostra responsabilità risplenda più luminosa dei fuochi artificiali, perché solo così potremo costruire una comunità più sicura, armoniosa e sostenibile per tutti.”, ha dichiarato a tal proposito il Primo Cittadino Giuseppe Lanzara.