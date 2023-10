Inaugurata la nuova isola ecologica interrata al rione Borgo di Eboli Cinque bocche differenti, ognuna con un suo colore, per la rispettiva tipologia di rifiuto

Taglio del nastro per la nuova isola ecologica interrata al rione Borgo di Eboli. Un passo decisivo nel programma di miglioramento della fruizione degli spazi pubblici, coniugando il decoro e le esigenze quotidiane degli abitanti.

I dettagli

Cinque bocche differenti, ognuna con un suo colore, per la rispettiva tipologia di rifiuto (organico, vetro, carta e cartone, multi materiale e secco indifferenziato): con la tessera dotata di un codice, si potrà conferire senza limitazione di orari, sempre nel rispetto della corretta differenziazione dei rifiuti.

"I cassonetti interrati porteranno indubbiamente numerosi vantaggi per la zona: maggiore igiene, cura del decoro urbano, minor impatto alla vista. - ha commentato il sindaco Mario Conte - Un risultato firmato Sarim Eboli che premia il lavoro svolto dall’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca, di concerto con la Maggioranza e gli uffici preposti.

Il nostro impegno per una Città più pulita, decorosa e ordinata prosegue con costanza e determinazione, grazie ad un’attenta programmazione degli interventi: invito tutti a seguire regole e comportamenti civili e rispettosi, perché il contributo dei cittadini è fondamentale per ottenere risultati positivi, a vantaggio dell’Ambiente e del territorio in cui viviamo", le parole della fascia tricolore.