Sarno: bagni di nuovo agibili alla scuola Masseria della Corte L'assessore D'Angelo: "Alle polemiche rispondiamo con i fatti"

"Come promesso, siamo intervenuti in tempi rapidi a risolvere la problematica dei bagni femminili inagibili alla scuola Masseria della Corte. Dai ieri sono tornati nella piena agibilità grazie all'intervento della Sarno Servizi Integrati insieme ai nostri operai della manutenzione". Così l'Assessore al ramo Antonio D'Angelo, in risposta alle notizie circa il mancato interessamento dell'Amministrazione Comunale sulla vicenda.

"L'attenzione dell'Amministrazione è sempre alta rispetto alla manutenzione dei nostri edifici scolastici - spiega l'Assessore D'Angelo - tant'è vero che lunedì, come da programma, interverremo anche presso l'Istituto Comprensivo di Episcopio. Alle polemiche strumentali sollevate ad arte da qualcuno noi rispondiamo con i fatti. E i fatti dicono che le scuole del territorio non sono abbandonate e che quotidianamente operiamo in stretta collaborazione con i Dirigenti scolastici".