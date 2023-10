Ripreso a lanciare il sacchetto di rifiuti mentre è in bici: multa in arrivo Individuato dalla municipale. È ancora lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti a Pontecagnano

E' ancora lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti a Pontecagnano Faiano dove è in arrivo l'ennesima multa per cercare di contrastare il fenomeno del "sacchetto selvaggio". E' stato inchiodato dalle telecamere il cittadino che, sembrerebbe ripetutamente, si è disfatto di diversi sacchetti abbandonandoli in strada.

Gli agenti della Polizia Municipale, nelle settimane, hanno raccolto i sacchetti indagando al loro interno, fino a risalire all'identità del personaggio misterioso.

«"Ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via ma saper ritornare" - scrive sui social il sindaco Giuseppe Lanzara - Sembra quasi averlo scritto lui il testo di questa canzone. Un piano diabolico per prendersi beffa di noi questo nostro simpatico concittadino che ogni giorno appare, con la sua maschera da supereroe, per poi sparire nel nulla in sella ad una super bike. Più veloce della luce! Veloce quanto la multa che riceverà», le parole del primo cittadino.