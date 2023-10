Approvato il distretto urbano per il Commercio della città di Pagani L'assessore Pietro Sessa: "Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza"

La Regione Campania ha approvato il Distretto Urbano per il Commercio della città di Pagani. È di ieri la comunicazione del riconoscimento e dell’iscrizione del DUC di Pagani nell’elenco regionale con d.d. n. 910 del 9/10/2023. L’approvazione arriva in seguito a tutto l’iter eseguito dal Comune di Pagani, in particolare dall’assessore delegato al commercio Pietro Sessa e dal consigliere comunale, Bartolomeo Picaro, insieme all’ufficio Suap.

Dopo il passaggio degli atti in giunta e in consiglio comunale e la firma del patto con le associazioni di categoria e del territorio che hanno risposto all’avviso, arriva l’approvazione della Regione.

Le voci dell'amministrazione

«L’istituzione del Distretto Urbano per il Commercio non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza – ha dichiarato l’assessore al commercio Pietro Sessa -. Grazie al DUC della città di Pagani si paleseranno tante opportunità per i commercianti della nostra città, di cui l’intera città sarà beneficiata».

«Inizia ora una fase ancora più intensa di progettazione con le realtà del territorio, singole e di categoria – ha detto il consigliere Picaro -. L’iscrizione del Duc di Pagani nell’elenco regionale darà il via alla possibilità di intercettare fondi per progettare un rilancio concreto di imprese e attività commerciali e favorire così lo sviluppo economico, ma anche turistico e culturale dell’intera città»