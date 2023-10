Sicurezza stradale e decoro in città: 1104 multe in tre mesi a Pontecagnano Verifiche sul rispetto del codice della strada e conferimento rifiuti: 50mila euro di sanzioni

L’Amministrazione Comunale di Pontecagnano, in stretta collaborazione con le donne e gli uomini della Polizia Municipale, continua l’impegno in favore del rispetto del codice della strada e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, grazie all’ausilio di videocamere installate su tutto il territorio, sono state elevate centinaia di multe.

Fra queste, ben 816 per eccesso di velocità e 34 per sorpassi sull’Aversana, 10 per abbandono sconsiderato di sacchi di spazzatura, 4 per mancata pulizia ai terreni, 150 nei varchi ZTL e 90 di diversa natura sempre per violazione delle leggi imposte.

Un risultato importante, che mira a ridurre drasticamente il numero di coloro i quali mettono in pericolo l’incolumità e la salute dei concittadini e di quanti circolano sulle arterie comunali. Il totale delle sanzioni è di circa 50.000 euro.

Ad oggi i sistemi di videosorveglianza sono stati installati in altri punti focali della città al fine di smascherare ulteriori indisciplinati.

Il commento del sindaco Lanzara e la linea dura del primo cittadino

“Mi sento di ringraziare il Comandante Antonio Vecchione e tutti gli agenti che si premurano ogni giorno di monitorare la situazione delle nostre strade e multare quanti non assumono comportamenti in linea con il codice che le regola. Grazie al loro contributo ed unitamente a quello delle videocamere, oggi siamo in grado di intervenire con sanzioni salate ed anche di mostrare pubblicamente il modo in cui i furbetti abbandonano sacchetti o sfrecciano in auto, anche a rischio della propria vita e di quella altrui. Ovviamente un ulteriore ringraziamento intendo estenderlo all’Assessora alla Polizia Municipale Nunzia Fiore ed al Consigliere con delega Ecologia, al Verde ed alle Politiche Ambientali Beniamino Castelluccio perché sono costantemente al fianco dei dipendenti per costruire insieme programmi di intervento e di risoluzione delle problematiche esistenti”, ha affermato a riguardo il Sindaco Giuseppe Lanzara.