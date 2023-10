Sarno: approvata la variante al Piano Urbanistico Comunale L'assessore all'urbanistica Esposito: "Prende l'avvio la redazione condivisa della proposta"

La Giunta Comunale, nella seduta del 28 settembre 2023, con delibera n. 137, ha preso atto degli elaborati che costituiscono il Preliminare di Variante al Piano Urbanistico Comunale (Puc) della Città di Sarno.

Dando seguito agli atti di indirizzo della Giunta del 2019 e del 2023, il Preliminare di Variante al PUC prende avvio dalla necessità di affrontare alcune difficoltà applicative riscontrate durante le fasi di attuazione dello strumento urbanistico, di aggiornarlo e di rispondere ad alcune esigenze relative all’ottimizzazione del sistema delle attività produttive.

La Variante ha dunque la finalità di risolvere le criticità rilevate, migliorare l’efficacia del Piano, chiarire e meglio precisare i contenuti della sua disciplina, rispondere ad una domanda di insediamento di attività produttive eco-compatibili il tutto per facilitare la sua applicazione e rendere possibile l’attivazione di iniziative di sviluppo.

Il territorio sarnese, grazie all’elevata accessibilità e alla sua posizione strategica, è in grado di attrarre nuove aziende che, se afferenti a settori innovativi e compatibili con gli imprescindibili obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e della salute, potranno generare nuove occasioni di lavoro e sviluppo per la comunità.

I principi informatori che hanno guidato la predisposizione della Variante al PUC sono di grande rilevanza. Il primo fa riferimento alla necessità di assumere e valorizzare lo “spirito” del Piano vigente, che anticipava già alcuni dei temi oggi al centro del dibattito e contenuti anche nella proposta di modifica della legge regionale per il governo del territorio all’attenzione del Consiglio regionale, ovvero il perseguimento del minor consumo di suolo favorendo le naturalità e le risorse ecologiche, la ricchezza delle risorse agricole e delle acque.

Il secondo principio fa riferimento alla necessità di semplificare un insieme di norme complicate che operano attraverso vincoli migliorando l’attuazione del Piano puntando sullo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio.

La Variante al PUC quindi interviene sulla sola componente programmatica del Piano introducendo modifiche finalizzate:

− alla semplificazione e allo snellimento per una loro più immediata applicazione;

− alla più chiara esplicitazione dei contenuti di alcuni articoli, anche al fine di recepire le disposizioni di piani sovraordinati o normative sopraggiunte (come nel caso dell’Intesa Governo, Regioni e Comuni del 20/10/2016 relativa al Regolamento Edilizio Tipo);

− a facilitare la concreta realizzazione di alcune tipologie di interventi previsti in ambiti di trasformazione intervenendo sulle loro modalità di attuazione;

− alla rettifica di alcune parti finalizzata a correggere gli errori materiali riscontrati.

“A partire da oggi – ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica Emilia Esposito – prende l’avvio la fase di ascolto e di coinvolgimento attivo delle associazioni, dei professionisti, degli operatori economici e dei cittadini per la redazione condivisa della proposta definitiva di PUC da adottare. Durante gli incontri, i responsabili dell’Amministrazione Comunale e i tecnici incaricati della elaborazione della Variante al PUC, illustreranno i contenuti del Preliminare di PUC e saranno raccolti idee, proposte e progetti dei partecipanti per giungere, in tempi brevi, all’adozione del nuovo PUC di Sarno”.