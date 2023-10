Agropoli in festa: il reduce di guerra Pasquale Spinelli spegne 102 candeline Il sindaco: "I nostri padri e nonni sono la memoria storica, risorsa indispensabile"

Festa grande ieri sera ad Agropoli dove Pasquale Spinelli, reduce di guerra, ha spento 102 candeline. Per l’occasione speciale ha ricevuto anche la visita del sindaco Roberto Antonio Mutalipassi che l’ha omaggiato con una targa.

"Ha vissuto sulla sua pelle quegli anni terribili che ancora porta impressi indelebili nella mente. - ha scritto il primo cittadino - I nostri padri e nonni sono la memoria storica, risorsa indispensabile per cercare di evitare che certi grandi orrori della storia possano ripetersi, come purtroppo avviene ancora nell'attualità in alcune parti del mondo".