Villaggio Coldiretti a Roma: presente anche il Comune di Castel San Giorgio L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di raccontare l’importanza delle produzioni agricole italiane

L'amministrazione comunale di Castel San Giorgio ha partecipato al ‘Villaggio Coldiretti’ al Circo Massimo di Roma. Con il sindaco Paola Lanzara e il vice sindaco Giustina Galluzzo presenti tante famiglie di Castel San Giorgio che hanno visitato il più grande Villaggio dedicato al cibo italiano per una particolare esperienza di “campagna in città” organizzata dalla Coldiretti.



L’iniziativa, che ha visto la partecipazione entusiasta di tanti cittadini sangiorgesi, ha avuto l’obiettivo di raccontare l’importanza delle produzioni agricole italiane attraverso percorsi di degustazione con gli “agrichef”, workshop e aule didattiche per ampliare le conoscenze del valore del km zero.



Nel Villaggio Coldiretti protagonisti anche i bambini all’interno dell’agriasilo e con la fattoria degli animali.

L'amministrazione di Castel San Giorgio con il vicesindaco Galluzzo ha incontrato anche il Comandante del Nucleo speciale gruppo anticontraffazione della Guardia di Finanza Tenente Colonnello Francesco Basile e Massimo Gargano direttore nazionale dell'Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni.