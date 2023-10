Eboli, perdita idrica a Santa Sofia: al via i lavori di manutenzione In vigore il divieto di transito e quello di sosta e fermata su via Castello

I lavori di intervento di manutenzione per la sistemazione della perdita idrica a Santa Sofia, nel cuore del centro storico di Eboli, si terranno il giorno 19 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.

I dettagli

Si è resa necessaria una apposita ordinanza, la n 230, per intervenire sul problema idrico, che interessa una parte ampia del centro storico. Sarà infatti in vigore il divieto di transito e quello di sosta e fermata su via Castello dall’incrocio con via S.Sofia.

Nel caso i lavori terminassero prima delle 17 la strada sarà immediatamente riaperta al traffico.

“Ho preferito concordare e gestire il piano dei lavori con l’Ing. Vessa dell'Asis, il Comandante Dura, il Funzionario Mandia e il Dirigente Icatt del Castello Colonna, - ha dichiarato l’Assessore alla Manutenzione Antonio Corsetto - per predisporre la chiusura che interessa proprio la strada che porta al Castello. I disagi saranno ridotti al minimo, per risolvere il guasto e ripristinare il regolare servizio idrico in giornata”.