Capaccio Paestum, dalla Regione 1 milione 700 mila euro per il metano Il sindaco Alfieri: prosegue l'attività, grazie al presidente De Luca

Continua la metanizzazione del Comune di Capaccio Paestum. La giunta comunale ha preso atto del finanziamento disposto dalla Regione Campania per l’ampliamento della rete urbana di distribuzione del gas metano. L’importo del finanziamento, disposto dalla giunta regionale della Campania - Direzione generale per la Mobilità -, ammonta a 1 milione e 700mila euro.

Il finanziamento rientra nell’intervento di “Metanizzazione del Cilento e delle altre aree della Regione Campania”, finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

«La Regione Campania ha ritenuto ammissibile a finanziamento, per l’importo di 1 milione e 700 mila euro, il progetto di ampliamento della rete cittadina del gas metano presentato dal nostro Comune - afferma il sindaco Franco Alfieri -. Con questi fondi andremo a coprire quelle zone del territorio comunale non ancora fornite di un servizio sempre più necessario. L’avere a disposizione il gas metano rende più appetibile un territorio per chi decida di viverci o di investire in esso e migliora la qualità della vita delle persone che già ci abitano. Non solo: scegliere il metano significa scegliere un’energia più sicura, oltre che più pulita. Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca per l’ennesimo finanziamento».