Controlli interforze ad Eboli, il sindaco: «Strada giusta per la sicurezza» Conte: «La presenza dello Stato è fondamentale perché i cittadini possano sentirsi sicuri»

«Bisogna continuare su questa direzione e implementare la sicurezza». E' il messaggio diffuso dal sindaco di Eboli, Mario Conte a seguito dei controlli interforze effettuati nella città della Piana del Sele.

«Abbiamo indicato alle forze dell'ordine, in questi mesi, le diverse criticità presenti e questa operazione ci fa ben sperare per garantire la sicurezza nella nostra città. Il Prefetto ci ha assicurato che saranno incrementate le forze impiegate sul nostro territorio. La presenza dello Stato è fondamentale perché i cittadini possano sentirsi sicuri, con il blitz di ieri siamo a sette operazioni congiunte sul nostro territorio da quando ho iniziato a segnalare il problema sicurezza».

Nei giorni scorsi, tra l'altro, si è tenuto anche il tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. «E' stato non solo l’occasione per conoscere il nuovo Prefetto di Salerno, Francesco Esposito ma anche per conoscere i risultati dell’operazione interforze, alla presenza oltre del Prefetto e del Questore, dei comandanti provinciali della Polizia, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri».