Eboli, zaino solidale: successo per l'iniziativa benefica Il materiale raccolto è andato alle famiglie meno abbienti

E' stato consegnato nei giorni scorsi, alle famiglie ebolitane meno abbienti tramite Parrocchie e realtà associative del territorio, il materiale raccolto nelle sedi delle associazioni promotrici. Un’iniziativa che segue quella del giocattolo sospeso e che vuole essere vicina alle famiglie in difficoltà. “Abbiamo scelto di consegnare il materiale alle parrocchie e ad alcune associazioni del territorio perché riteniamo che essi saranno in grado di individuare le reali situazioni di bisogno cui far fronte in modo più diretto e corretto – afferma il Presidente di Rilanciamo Eboli, Cosimo Altieri – e rispondere alle tante richieste che vi sono durante tutto l’anno scolastico. Le parrocchie e le varie associazioni garantiscono la dovuta discrezione per un sostegno che non deve creare situazioni di imbarazzo soprattutto ai bambini”. “La comunità ebolitana è inclusiva e solidale – commenta il Presidente dell’Associazione La Casa della Vecchia Signora-. Sempre pronta a sostenere e aiutare con gesti concreti e senza clamori. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo”.