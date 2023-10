Capaccio, le scuole di Gromola e Licinella avranno spazi per fare sport Pubblicata la gara d'appalto, il sindaco Alfieri: «Intervento storico»

La scuola elementare di Gromola e il plesso scolastico di Licinella avranno presto a disposizione spazi per le attività sportive grazie al rifacimento delle cupole geodetiche. Pubblicata oggi, mercoledì 25 ottobre, la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi al “Progetto per la predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive alla scuola elementare di Gromola”. È stata pubblicata lo scorso 19 ottobre, invece, la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi al progetto “Sistemazione e adeguamento funzionale dell'area esterna adibita a impianto sportivo a uso didattico del plesso scolastico di Licinella”. Le due procedure di gara scadranno rispettivamente il 27 e il 20 novembre.

Sia nell’intervento in programma a Gromola che in quello in programma a Licinella, le opere previste consistono principalmente nel rifacimento completo della copertura che avvolge la struttura geodetica con un doppio strato di telo in pvc di colore bianco a elevato risparmio energetico e nella realizzazione, all’interno, della struttura di un campo sportivo polivalente, nonché di tutti gli impianti elettrici ed illuminotecnici necessari. L’intervento di Gromola si differenzia da quello di Licinella per la previsione di un blocco servizi a supporto degli atleti e degli addetti confinante alla struttura geodetica nonché per la previsione di una sistemazione esterna con percorsi pedonali e carrabili, oltre che con posti auto. Il blocco servizi sarà dotato di un impianto fotovoltaico al fine di conseguire un significativo risparmio energetico. L’importo complessivo dell’intervento di Gromola, da realizzarsi nell’arco di un anno, ammonta a 1.132.754 euro. L’intervento è finanziato con fondi del Pnrr. Quanto a Licinella, dove la durata dei lavori prevista è di 180 giorni, l’importo complessivo del progetto ammonta a 408.000 euro.

«Grazie alla nostra ferma volontà politica e al prezioso lavoro degli uffici, siamo riusciti a far partire anche queste due importanti gare per la realizzazione delle cupole geodetiche di Gromola e Licinella – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Daremo presto agli studenti che frequentano gli istituti scolastici delle due località di Capaccio Paestum degli spazi adeguati in cui praticare l’attività sportiva. Lo sport è fondamentale non solo per il suo impatto positivo sulla salute, ma è anche uno straordinario strumento di socializzazione e di inclusione».