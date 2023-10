Eboli diventa più verde grazie alla piantumazione di 250 nuovi alberi Il sindaco: Un ulteriore passo per far diventare la nostra Città sempre più bella e accogliente

Un importante intervento di piantumazione avviato ad Eboli: ben 150 alberi dei 250 complessivi che verranno collocati in diverse vie e aree del territorio nel rispetto del regolamento comunale del verde.

Un’iniziativa in linea con l’impegno dell’Amministrazione comunale, che sin dal suo insediamento ha lavorato per curare e rafforzare il patrimonio arboreo cittadino, difatti la messa in posa delle alberature andrà a compensare con saldo positivo l'abbattimento di alcune piante secche e pericolanti resosi necessario in questi anni.

Il commento del sindaco

"Crediamo fortemente nella necessità di rendere Eboli una città sempre più “green” e attenta all’ambiente, - scrive il sindaco Mario Conte - in ogni aspetto, non solo attraverso l’implementazione del verde, ma anche con la sua valorizzazione, cura e manutenzione costante. Nel 2024 oltre a completare la piantumazione, verrà dedicato un albero per ogni bambino nato con targhettine personalizzate con lo stemma comunale ed il nome del bambino, in tutto il territorio comunale.

Ringrazio l’assessore Antonio Corsetto per il lavoro svolto di concerto con gli uffici comunali: è un ulteriore passo per far diventare la nostra Città sempre più bella e accogliente", le parole della fascia tricolore.