Eboli, il capo staff del sindaco rassegna le dimissioni Da tempo i rapporti erano compromessi: via al toto-nomi per la successione

Giuseppe Piegari non è più il capo staff del sindaco Mario Conte. Spaccatura nella compagine che sostiene la compagine amministrativa di Eboli. Da tempo i rapporti erano logori.

"Apprendiamo con rammarico delle dimissioni presentate dal dott. Giuseppe Piegari e della sua decisione di rimettere il proprio incarico nelle mani del sindaco. Nel rivolgergli un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità, competenza, dedizione e rispetto dei ruoli istituzionali, vogliamo evidenziare quanto il suo contributo sia stato importante per l’intera amministrazione", si legge in una missiva del gruppo "Eboli 3.0".

Non è mancata la presa di posizione del sindaco Conte: "Esprimo il mio personale dispiacere per le dimissioni protocollate questa mattina dal capo staff Giuseppe Piegari che non ha ritenuto di voler continuare nel suo incarico. Ringrazio il dottor Piegari per la dedizione, l’affetto dimostrato alla mia persona e l’impegno con il quale ha svolto finora il suo compito. Anche andando al di là dell’orario lavorativo", il saluto del primo cittadino ebolitano.