Agropoli, consiglio di stato sospende sentenza TAR: Mutalipassi "torna" sindaco Il primo cittadino via social: “Il decreto reintegra me e la mia squadra alla guida della città”

Nessun commissariamento ad Agropoli. Il sindaco Roberto Mutalipassi "torna" primo cittadino.

Con apposito decreto, pubblicato in data odierna, il Consiglio di Stato (sezione Seconda) ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Campania "reintegrando me e la mia squadra alla guida della città", ha scritto via social la fascia tricolore.

Nella giornata di ieri la prefettura, in osservanza della sentenza del Tar, aveva nominato commissario prefettizio la dott.ssa Fulvia Zinno e convocato le elezioni per le sezioni interessate dal provvedimento, 7, 14, 16 e 21, per il 17 ed il 18 dicembre.