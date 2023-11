Pellezzano: diffida all'Enel per lavori e improvvisa interruzione elettrica "Il sindaco Morra denuncia il comportamento della società che si occupa dell'erogazione"

“Abbiamo impiegato 5 anni come Amministrazione Comunale per intervenire sul ripristino del manto stradale, sia sulle vie di collegamento comunale che su quelle provinciali, tra cui la SP 129, la SP 127 e la SS 88. L’Enel, in pochi giorni, a causa dei lavori di ammodernamento della rete elettrica, ha praticamente vanificato il lavoro da noi realizzato, con le strade interessate dagli scavi che stanno provocando anche numerosi disagi”.

Così, Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano, denuncia il comportamento della società che si occupa dell’erogazione dell’energia elettrica, il cui intervento di ammodernamento della rete elettrica a valere sui fondi PNRR, sta provocando lo smantellamento del manto stradale di molte arterie cittadine interessate a recenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a causare disagi al traffico cittadino nei tratti che collegano Pellezzano alla città capoluogo di Salerno.

“Per fine anno – ha spiegato il Primo Cittadino - abbiamo avuto garanzie che i manti stradali rovinati verranno ripristinati da Enel. Tuttavia, abbiamo chiesto ulteriori garanzie alla Provincia e al nostro ufficio tecnico di farsi rispettare con forza e decisione sulle autorizzazioni da rilasciare. Se poi dovesse essercene bisogno, siamo anche pronti ad incassare le polizze fidejussorie a garanzia per il rifacimento dell’asfalto e per la messa in sicurezza dei tratti stradali rovinati”.

Il Sindaco Morra, pur riconoscendo l’utilità di questi lavori, ha chiesto alla Società di effettuarli in orari notturni, in particolare su via Wenner e sulla Statale 88, per non creare disagi alla collettività. Inoltre, sulla SP 27 nel tratto di via Sabato De Vita, è stata presentata un’ulteriore istanza di aprire i cantieri dopo le ore 9.00 del mattino, vale a dire dopo l’orario di punta in cui è previsto l’ingresso degli alunni nelle scuole del territorio.

“Sugli interventi che si stanno eseguendo – ha poi precisato il Primo Cittadino - abbiamo anche diffidato Enel perché, ancora una volta, viene attuata una cattiva prassi, da tempo perpetrata, di improvvisa interruzione della fornitura di energia elettrica con un brevissimo annuncio e senza mai interessare i canali istituzionali dell’Ente a cui non viene fornita alcuna forma di preavviso”.

Tale situazione di disagio e grave disservizio si ripete soprattutto nelle zone del territorio comunale in cui sono presenti gli edifici scolastici, con un conseguente carico dell’attività amministrativa connessa. “Per ogni interruzione di alimentazione dell’energia elettrica negli edifici scolastici – ha spiegato il Sindaco Morra - occorre emettere apposite ordinanze di chiusura degli stessi, modificare le attività di trasporto scolastico e della mensa”.

“A nome dell’Amministrazione Comunale – ha concluso Morra - invito l’Enel ad astenersi da tale condotta, adottando ogni preventiva azione di informazione e coordinamento attraverso i canali istituzionali dell’Ente. Il protrarsi del comportamento finora adottato determinerà l’adozione da parte dell’Ente di ogni utile azione a tutela, anche con informativa alle Autorità competenti”.