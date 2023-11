Protezione civile di Pellezzano in Toscana per offrire sostegno alle popolazioni Il plauso del sindaco Morra: I nostri volontari saranno lì, fino a quando ce ne sarà bisogno

Sono partite ieri, da Pellezzano, per dirigersi in Toscana, le unità logistiche della Protezione Civile "Santa Maria delle Grazie" aderenti al Coordinamento Rete Campania 2020, attivate dalla Regione Campania come colonna mobile regionale per offrire supporto nei territori colpiti da calamità naturali.



Nella circostanza, i volontari della Protezione Civile "S. Maria delle Grazie" opereranno da supporto logistico per aiutare le popolazioni colpite dalla violenta ondata alluvionale che ha messo in ginocchio, in particolar modo, le province di Firenze, Prato, Pistoia e Livorno.

Il plauso del sindaco Morra

"Rivolgo un grande plauso - ha detto il Sindaco Francesco Morra - ai volontari della Protezione Civile "S. Maria delle Grazie" di Pellezzano, i quali rispondono sempre presente ad ogni chiamata di emergenza, da qualunque zona essa provenga. Osservando le immagini trasmesse dai telegiornali, risulta impressionante la quantità di danni provocati dal maltempo in Toscana. I nostri volontari saranno lì, fino a quando ce ne sarà bisogno, per offrire un sostegno non solo materiale, ma soprattutto morale nei confronti di coloro che hanno perso tutto o quasi a causa della violenta ondata di maltempo".



"Purtroppo - ha concluso il Primo Cittadino - i cambiamenti climatici in atto ci stanno facendo assistere spesso e malvolentieri a scenari apocalittici come quelli dei territori toscani. Una situazione simile è accaduta di recente anche in Emilia Romagna. Ci auguriamo che possano essere eseguiti interventi mirati per evitare altri simili episodi. Ma ora, come in altre occasioni, i nostri volontari si sono fatti trovare pronti ad intervenire. La loro professionalità e il loro spirito di sacrificio li spinge ad affrontare ogni tipo di emergenza. Quindi a loro va rivolto un sentito ringraziamento e un messaggio di buon lavoro, augurandoci che possano rientrare al più presto".



Le operazioni dei volontari della Protezione Civile "S. Maria delle Grazie" proseguiranno fino a quando sarà necessario.